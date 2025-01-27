Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylanarak kabul edildi.

-2 Sayıştay raporu okundu

Konuşmaların ardından Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay, "Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu" ile "Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 tarihleri arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu"nu okudu.

-Vefat edenlerin gelirleri ve mallarıyla ilgili yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Daha sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylandı. Genel Kurul’daki açık oylamada yasa tasarısı için 33 kabul oyu kullanıldı.

Tasarının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından güncel konuşmalara geçildi.