Uyuşturucu satışından 1000 dolar elde etti

Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Turay Selçuk mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz 11 Haziran’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından okullar yolu sokak Yenişehir - Lefkoşa’da gerçekleştiren operasyonda zanlı Turay Selçuk’un tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Ramiz, ayni gün zanlının evinde mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet beyaz renk naylon parçası, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1700 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlı Turay Selçuk’un tasarrufunda bulunan paralardan 1000 doları uyuşturucu satışından elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının kardeşi olan ve konu ikametgâhta birlikte kaldığı tespit edilen Hüseyin Selçuk’un suçla bağlantısı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldığını mesele ile ilgili olarak aranan 2 kişinin daha olduğunu, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirtti. İlk etapta zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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15/06/2021 13:58