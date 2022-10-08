Akkor, mevcut yönetimin neler yaptığını anlattı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, Gazeteciler Birliği’nin yeni yönetiminin eğitimler ve dış ilişkiler konusunda önemli adımlar atması, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı mücadelede güçlü durması gerektiğini kaydetti.

Akkor, Genel Kurul’da bugün gerçekleştirdiği konuşmada, mevcut yönetimin neler yaptığını, yeni yönetime neler devredileceğini aktardı.

Sami Özuslu’nun başkanlığı döneminde başlatılan Avrupa Birliği projesini tamamladıklarını kaydeden Akkor, istek ve hedefler için kaynak bulabilmek amacıyla proje üreterek adım atılabileceğini söyledi.

Emin Akkor, İsveç Büyükelçiliği’nin girişimiyle başlatılan iki toplumlu projeye değinerek, projenin ilk bacağında gazetecilerin farklı konularda eğitim aldığını ifade etti, gerekli kaynağın yaratılması halinde 2023 itibarıyla gazetecilerin Avrupa’da farklı deneyimler kazanmasının önünün açılacağını ifade etti.

“Organize Suç ve Yolsuzluk Haberciliğiyle” ilgili yürütülen yeni bir proje başlatıldığını, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin de bu projeye destek verdiğini belirten Akkor, Kıbrıs, Yunanistan ve Malta’daki çalışmalarla bu konuda belli eğitimler düzenleneceğini, gazetecilerin söz konusu ülkelerde haber yapma ve uluslararası bağlantılar kurma fırsatı yakalayacağını söyledi.

Türkiye’deki gazeteci örgütleriyle de temas kurduklarını, Ankara ve İstanbul’da bu örgüt temsilcileriyle birebir görüştüklerini ifade eden Akkor, Kıbrıslı Türk gazetecilerin rahatsızlık duyduğu Türkiye medyasındaki dil ve yanlış yorumlar konusunun da ele alındığını, örgütlerden bunların düzeltilebilmesi için destek istediklerini, yeni yönetimin bu projeye de devam edeceğini kaydetti.

Akkor, Avrupa Parlamentosu ile ilgili belli girişimleri olduğunu, bu proje sonuçlanırsa ileriki dönemde genç meslektaşlarının Brüksel veya Strazburg’da çalışmalar yapmasının sağlanacağını belirtti.

Dil eğitimlerine ağırlık verildiğini, üyelere yönelik ücretsiz Yunanca kursu başlatıldığını da kaydeden Emin Akkor, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yazdıkları projenin onaylandığını, KTGB üyelerine yönelik 4 veya 6 aylık bir dönemi kapsayacak İngilizce kursu düzenleneceğini ifade etti.

Akkor, ülkedeki üniversitelerle iş birliklerini artırdıklarını, geçmişte imzalanan protokollere yenilerinin eklendiğini, DAÜ, YDÜ ve UKÜ’de üyelerin yüksek lisans yapabileceğini belirtti.

Emin Akkor, geçtiğimiz aylarda ifade özgürlüğünü kısıtlayacak içerikteki 3 yasa önerisinin gündeme geldiğini, düzenledikleri eylemler ve Meclis önündeki yayınla söz konusu önerilerin askıya alındığını kaydetti.

Komiteye gönderilen bu öneriler üzerinde yeni değişiklikler yapıldığını ifade eden Akkor, söz konusu yasaların yeniden gündeme gelmesinin beklendiğini aktardı.

Kamu ve özel televizyonlarla ilgili yasal düzenleme da yapıldığını aktaran Akkor, komite toplantılarına katılarak özellikle televizyon ve web tv’ler için ciddi sıkıntı yaratabilecek maddelerin düzeltilmesi, Yayın Yüksek Kurulu’nun ilkeleriyle Medya Etik Kurulu’nun deklarasyonundaki ilkelere uygun yayın yapılmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

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08/10/2022 14:08