DAÜ’nün Uluslararası Öğrencileri INTERLYMPICS 2023’te Yarıştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Birlikleri, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda, INTERLYMPICS 2023’ün açılışını gerçekleştirdi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte 19 farklı ülkeden sporcular; 100 metre koşu, uzun atlama, 400 metre koşu, bayrak yarışı, halat çekme ve masa tenisi müsabakalarında yarıştı.

Sportmenlik ruhunun ön plana çıktığı etkinlikte, farklı kültürlerden gelen sporcular centilmence mücadele etti ve doyasıya eğlendi. Yarışmaların tamamlanmasının ardından, DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi Sorumlusu Cemre Mühendisoğlu tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa takdiminde bulunuldu.