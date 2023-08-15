Musk ve Zuckerberg'e kafes dövüşü için Aspendos çağrısı

Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in kafes dövüşüyle ilgili tartışmalar haftalardır sürüyor.



Musk ve Zuckerberg arasındaki dövüşün fitili geçen haziran ayında Zuckerberg'in X (eski adıyla Twitter) benzeri sosyal medya platformu Threads'i hayata geçireceğinin duyulmasının ardından ateşlenmişti.



Türkiye'deki turizmcilerden de konuyla ilgili bir öneri geldi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, Musk ve Zuckerberg'e çağrıda bulundu.

Toktaş, "Turizm sektörü temsilcileri olarak, bu dövüşün en uygun mekanının antik güzellikleriyle ünlü Aspendos olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kafes dövüşünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya nerede olacağı hakkındaki soru işaretleri ise sürüyor.