Dikmen Gücü ve Ahmet Duyar disiplin kuruluna sevk edildi

Futbol Federasyonu, dün yaptığı toplantıda Dikmen Gücü ve futbolcu Ahmet Duyar’ın disiplin kuruluna sevk edilmesi yönünde karar aldı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

“9 Mart 2022 tarihinde 17090 maç numarası ile Dikmen Gücü SK ile Lapta TBSK arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında gelişen saha olayları neticesinde, Dikmen Gücü SK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

Yine aynı maçta, müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, küfür, tehdit ve hakaret eylemlerinin yanı sıra saldırı eylemi gerçekleştirmiş olan 104216 lisans numaralı Dikmen Gücü SK futbolcusu Ahmet Duyar’ın KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 44. maddeleri uyarınca BTM Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir”.

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10/03/2022 14:19