Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile bir araya geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC'deki altyapı projeleri ele alındı. Arıklı ile Uraloğlu’nun, baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası da görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arası görüşmede “limanların iyileştirilmesi ve özelleştirilmesi, KKTC'de akıllı trafik sistemlerinin kurulması, Posta Dairesi’nin ihtiyaçları, KKTC menşeli ürünlerin, Posta Dairesi aracılığıyla online alışveriş sitesi PTT AVM'de satışa sunulması ve başta Beşparmaklara tünel projesi” olmak üzere karayolu projeleri ele alındı.

Açıklamada, Türkiye Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun görüşmede yaptığı konuşmaya da yer verildi. Buna göre Uraloğlu, “KKTC’nin hava, kara ve deniz ulaşımında yaşanan sorunların çözümünde yardımcı olmak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Bugün bu amaçla bu toplantıyı organize ettik. Bu amaçla KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının ilgili müdürleri ile bizim müdürlerimizi bir araya getirdik" dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, “Anavatanın destekleri bizim için oldukça önemli. İlgili dairelerimizin sorunları yılların kronikleşmiş sorunlarıdır. Bu sorunları sizlerin katkıları ile çözmek ve ileriye gitmek arzusundayız. Karayollarımız, postamız, Trafik Dairemiz ve limanlarımız ciddi bir rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor. Bu konuda sizin desteklerinize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Arıklı'ya temaslarında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Mustafa Yeşil, Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu, Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal yanısıra KKTC Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Fatma Arşehit Soykan ve Muavin Konsolos Enver Ethemer eşlik ediyor.