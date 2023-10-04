Sahte parayla oyun oynamak istedi

(Kamalı Haber) Lefkoşa Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Casinoda sahte 500 Euro banknotu tedavüle sürmeye çalışan Necdet Altun hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Candaş okudu.

Candaş, sanığın 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Casinoda sahte 500 Euro banknotu üye kartına yatırması için kasiyere verdiğini söyledi. Yargıç Candaş, kasiyerin parayı kontrol amaçlı para sayma makinesinden geçirdiğinde paranın makineden geçmediğini ve sahte olabileceğinden şüphelenmesi üzerine polise bilgi verdiğini anlattı. Yargıç Candaş, olay yerine giden polisin sanığı tutukladığını belirtti. Candaş, sanığın soruşturmanın ardından 17 Temmuz 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini söyledi. Sahte para tasarrufu veya tedavüle sürme suçlarının yaygınlaşma eğiliminde olduğunu kaydeden Candaş, ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğini söyledi. Yargıç Candaş, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığın sabıkasız oluşunu da göz önünde bulundurarak, 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

KKTC’ye 3 Temmuz 2023 tarihine 60 günlük turist vizesi ile gelen sanık, 13 Temmuz’da sahte parayla oyun oynamaya kalkışınca yakalanmıştı. Casinoda sahte 500 euro parayı tedavüle sürmeye çalışan sanık, tutuklanarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.