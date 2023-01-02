Meclis Genel Kurulu’nda 146 milyon 794 bin 50 TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Meclis Bütçesi görüşülürken söz alan CTP milletvekili Devrim Barçın, yasama organının bütçesinin konuşulduğunu, savcılığın da anayasaya aykırı bir bütçe yazıldığını söylediğini kaydederek, 2022 temsil ve tanıtma bütçesinin 935 bin TL, tadil ödeneğinin 1 milyon 80 olduğunu söyleyerek geçen yılkinden az belirlenen bugünkü bütçenin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Anayasanın Bütçe yasa tasarılarının belirlenen yasalara göre belirlenmesi gerektiğini ancak bu bütçede kurumların bütçelerinin yer almamasının bile yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Barçın, yasanın maddelerini okuyarak, Merkezi Devlet Bütçesi’nin 4 cetvelden oluşması gerektiğini, tasarının isminin değiştirilmesinin yanı sıra, burada sadece 1 cetvelin yer aldığını belirtti.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, yasada yapılan tadilat nedeniyle şuan cetvellerin tasarıda olması gerekmediğini, cetvellerin 2024 yılı bütçesi içerisinde yer alacak şekilde olduğunu kaydetti.

Dolayısıyla hukukçularla yaptıkları görüşmeler sonucunda yasaya aykırı bir durum olmadığını öğrendiklerini söyleyen Şan, temsil ve tanıtım bütçelerinde de olabildiğince tasarruflu davranmaya çalıştıklarını belirtti.

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02/01/2023 17:02