15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, törenler bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu Kurumu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Ardından saat 12.30’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda ve 13.00’te Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek.

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, bugün saat 18.00’de ayrıca Fener Alayı yapılacak. Fener Alayı Gazimağusa DAÜ Çemberi’nde başlayacak, İsmet İnönü Bulvarı’nda (Macro AVM önü) sona erecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuk heyetler onuruna bu akşam saat 19.00’da Meclis bahçesinde resepsiyon verecek.

-15 Kasım'da törenler tebrik kabulüyle başlayacak

15 Kasım Cuma günü törenler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı'nda saat 09.00’daki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ardından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erecek.

-Resmi Geçit Töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni ise saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisinin konuşmasıyla devam edecek tören, halk dansları gösterisi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konseri ardından resmi geçitle sona erecek.

- Cumhuriyet Şöleni Korteji ve Solo Türk gösterisi

Yarın saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde Solo Türk gösteri yapacak.

Aynı zamanda 14.00-16.30 saatleri arasında Girne’de Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi “Cumhuriyet Şöleni Korteji” yapılacak. Kortej Eski Girne Belediye Binası, Girne Atatürk Anıtı ve Girne Antik Liman güzergahını izleyecek.

-Cumhurbaşkanlığında resepsiyon

KKTC'nin 41. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yarın akşam saat 18.30'da Cumhurbaşkanlığında "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenlenecek.

-İlçelerdeki törenler

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki yerel tören saat 08.00’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.

Gazimağusa’daki ilk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı önünde anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek. İkinci tören, İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 15.00’te yapılacak. Buradaki tören konuşmalar, şiir okuması, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi, tören geçişi ve Mehteran Birliği konseri ile devam edecek.

Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören, Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’te çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, konuşmalar yapılacak ve resmi geçit düzenlenecek.

15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 09.30’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. İlk tören Yıldönümü Özel Defteri’nin imzalanmasıyla son bulacak.

İkinci tören saat 09.45’te müze önünde düzenlenecek. Burada şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile resmi geçit töreni yapılacak.

İskele’de saat 09.30’da başlayacak tören Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende İskele Kaymakamı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi birer konuşma yapacak. Şiirlerin okunmasının ardından tören geçişiyle etkinlikler sona erecek.

Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde saat 14.00’te başlayacak. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, özel defter imzalanacak. Şiir okunması, halk dansları gösterisi ve konuşmaların ardından geçit töreni yer alacak.

İlçelerin yanında bucaklarda da 15 Kasım’da çeşitli tören ve kutlamalar yapılacak.

Mehmetçik’teki tören Atatürk Anıtı önünde 09.00’da yapılacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Törende konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak; halk dansları gösterisiyle tören tamamlanacak.

Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 09.00’da başlayacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından şiir okunması ve konuşmalar ile devam edecek, Tören, Polatpaşa Lisesi oratoryosu ve halk dansları ekibinin gösterisi ile tamamlanacak.

Geçitkale’deki tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak. Çelenklerin konmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Konuşma ve şiirlerin ardından tören sona erecek.

- Spor etkinlikleri

KKTC’nin yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde spor federasyonları da etkinlik düzenleyecek.

Atletizm Federasyonu bugün Cumhuriyet Yol Koşusu düzenleyecek. Yol koşusu Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda saat 10.00’da başlayacak.

Yarın ise Taekwondo Federasyonu Cumhuriyet Kırış Şampiyonası düzenleyecek. Avrasya Taekwondo Merkezi’ndeki Şampiyona saat 17.00’de yapılacak.

Etkinlikler çerçevesinde, cumartesi günü saat 14.30’da Lefkoşa’da Gençlik Dairesi, KKTC Bisiklet Federasyonu ve KKTC Bisiklet Severler Derneği iş birliğinde “Cumhuriyet İçin Pedallıyoruz” sürüşü gerçekleştirilecek. Bisiklet sürüşü, Köşklüçiftlik (Dereboyu) Kumsal Park önünden başlayarak, Ortaköy, Gönyeli Çemberi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi, Otobüs Terminali ve yeniden Dereboyu güzergahları izlenerek tamamlanacak.

14’üncü Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Slalom Yarışı da cumartesi günü yapılacak. Yarış saat 14.00’te Cemsa Karting’de yer alacak.

Pazar günü ise Klasik Otomobil Rallisi düzenlenecek. Ralli, saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı önünden başlayacak ve 13.30’da Esentepe’de Califorian Restoran’da tamamlanacak.

-Diğer etkinlikler

KKTC’nin yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, diğer kurum ve kuruluşların da etkinlikleri olacak.

“Uluslararası GİKAD-DİMED Girişimci Kıbrıs Türk Kadınları Buluşması” bugün yapılacak. Etkinlik 15.00-18.00 saatleri arasında Acapulco Otel’de yer alacak.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konserleri ise bugün Girne’deki Atatürk Anıtı önünde, yarın ise Gazimağusa Macro AVM’de düzenlenecek. Konserler her iki günde de saat 15.30’ta başlayacak.

- Türk Deniz Kuvvetleri gemileri yarın ziyaret edilebilecek

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Atak (P-337), TCG Gür (S-357), TCG Bartın (F-504), TCG Bora (P-338), etkinlikler kapsamında limanları ziyaret edecek. Yarın 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında, TCG Atak Hücumbotu (P-337) ve TCG Gür Denizaltısı (S-357) Girne Limanı’nda, TCG Bartın Karakol Gemisi (F-504) ve TCG Bora Hücumbotu (P-338) ise Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.

- “Bir Bilmecem Var Çocuklar” tiyatro oyunu Lefkoşa ve Gazimağusa’da

“Bir Bilmecem Var Çocuklar” tiyatro oyunu ise cumartesi günü saat 14.00’te YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 23 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de Gazimağusa Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

- Yarın resmi geçit töreni nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı kapatılacak

Bu arada Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı resmi geçit töreni nedeniyle yarın geçici olarak trafik akışına kapatılacak.

Saat 07.00’den itibaren Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahı törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde sürücülerin kullanabileceği alternatif yol güzergahları şöyle:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanıp, Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”