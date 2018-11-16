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15 Kasım Talihlisi Belli Oldu

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2018 tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

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16/11/2018

15 Kasım Talihlisi Belli Oldu

Birimden yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen 15 Kasım 2018 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası İskele Şubesi Müdür Muavini Nafi Çetintaş’ın teslim aldığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

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TAGS: Devlet Piyangosu, 15 Kasım 2018, bilet, haber, kıbrıs
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