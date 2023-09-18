15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası'nda Kupalar Sahiplerini Buldu

2023 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ve 15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 17 Eylül 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, müsabakalara geçildi. Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 6 dernekten 75 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kazanan takımlara kupaları Federasyon yetkilileri, Ayda Tilki’nin ailesi ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Amcaoğlu tarafından verildi.

Ödül töreninde, Ayda Tilkinin Eşi Savaş Tilki’ye Şampiyonaya katılımlarından dolayı Federasyon Başkan Yardımcısı Ümit Nusret tarafından, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na Şampiyonaya katılımlarından ve katkılardan dolayı Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından, plaket takdim edildi.

15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasının 103 puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 94 puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 78 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği sahip oldular. 2023 Kickboks Ligi 3 Ayak Müsabakaları sonunda derneklerin takım sıralaması ve puan durumu aşağıdaki gibidir;