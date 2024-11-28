Erhürman: Hükümete geldiğimizde ilk işimiz nüfus sayımı olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan’ın programına konuk oldu. Erhürman, son 4,5 yıldır aynı zihniyetin ülkeyi yönettiğini ve bu süreçte birçok sorunun hızlı bir şekilde ortaya çıktığını belirtti.

Erhürman, pandemi sonrası inşaatlaşma ve artan nüfus yoğunluğunun, özellikle eğitim sektöründe ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı. Konuyla ilgili şunları söyledi:

“Okullarımız artık ihtiyaca yetmiyor. Konteyner sınıfların tek sebebi depreme dayanıklı olmaları değil, artan nüfus nedeniyle binaların yetersiz kalmalarıdır.”

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu eleştiren Erhürman, hükümet içindeki istifalardan, küçük ortağın erken seçim çağrılarına kadar geniş bir zihniyet sorunu yaşandığını dile getirdi. Erhürman, "Bu zihniyetin değişmesinin tek yolu erken seçimdir. Bu da halkın takdiridir." diyerek erken seçim çağrısını yineledi.

Erhürman, hükümete gelmeleri durumunda yapacakları ilk işin kapsamlı bir nüfus sayımı gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Erhürman: “Nüfusun artışına rağmen altyapı ve planlama yapılmıyor. Hükümete geldiğimizde ilk işimiz nüfus sayımı olacaktır.” dedi.