KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nden Dünya Fenerbahçeliler Günü Balosu

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER), Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlamak için Grand Pasha Lefkoşa'da balo düzenledi. Türkiye ve Kıbrıs'tan yoğun katılımla gerçekleşen organizasyon, Fenerbahçeli şarkılar ve marşlarla coşkulu anlara sahne oldu.

KKTCFBİDER Başkanı Burçin Aliusta’nın açıklamasına göre 18 Temmuz Perşembe gecesi gerçekleştirilen Dünya Fenerbahçeliler Günü Balosu’na 600 davetli katıldı.

Sunuculuğunu Çilem Dağıstanlı'nın yaptığı gecede, DJ Barış Pulat ve konuk sanatçılar Pırılay Pekpak, Gerçek Yalgın, Barış Kömürcüoğlu sahne aldı.

Türkiye’den gazeteci ve TV programcısı Mesut Yar da baloya katılarak sahne moderatörlüğü yaptı.

Açıklamaya göre etkinliğe Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Milletvekili Fazilet Özdenefe, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı Ali Adalıer, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu ve iş insanları da katıldı.

Açıklamaya göre Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Özaktaç ve Sertaç Komsuoğlu da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

KKTCFBİDER Başkanı Burçin Aliusta, bu tür organizasyonların Fenerbahçe taraftarları arasındaki bağı güçlendirdiğini ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirtti.