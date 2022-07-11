Öksüz: ''Vatandaşın haklı isyanını her gün eczacı göğüslemektedir''

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, gelen zamlar karşısında vatandaşın; zammın önceden geleceğini bilmek için adım attıklarını açıkladı.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’ün açıklaması şu şekilde:

Türkiye’de 8 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren ilaç zamları, 9 Temmuz 2022 tarihinden itibaren KKTC’deki sistemlere yansıtılmıştır.

İlaç zamlarının sorumlusunun tekrardan biz eczacıların olmadığını hatırlatmak isterim.

Düşünün ki kendi ülkenizdeki ilaç fiyatlarına gelecek olan zam sizin elinizde değil. Bundan daha acı ve yetkisiz bir durum olamaz. Bu durumda asla kabul edilemez!

Ama artık bu konuda bugüne kadar yapılmayanı yapacağımızı belirtmek isterim. Ülke yasalarımız çerçevesinde fiyatlara gelecek olan zammın kontrolü artık elimizde olacak, bir gün sabah uyandığımızda ekranlarımızda farklı fiyatlar görmeyecek ve vatandaşa artık ne gün zammın geleceğini önceden bildirecek yazılım İçin adım atıyoruz.

Vatandaş İle her gün eczacı karşı karşıya gelmektedir. Vatandaşın haklı isyanını her gün eczacı göğüslemektedir.

Kimse kusura bakmasın, hem vatandaş hem de eczacı artık bu konuya boyun eğmeyecek.

Tüm gelişmeleri yakında detaylı şekilde açıklayacağız.

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11/07/2022 15:26