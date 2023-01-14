Verdikleri çekin bozulmaması için noterde kağıt yaptırdılar

Sahtekarlıkla Mal Temini suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nazim Arslan ve Mehmet Deniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ersan Yaran, olguları aktardı. Polis, zanlı Nazim Arslan ve Mehmet Deniz’in Sahtekarlıkla Mal Temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2022 yılı Kasım ayı içerisinde Haspolat’ta Nazim Arslan’ın (E- 37) işletmeciliğini Kazım Altuncuoğlu’nun yaptığı meyve sebze ithalatcısı Altuncuoğlu Gıda isimli iş yerinden toptan olarak almış oldukları sebze ve meyveler için önceden tek keşideci imzası ile bozulan Mehmet Deniz’in banka hesabına ait toplam değerleri 773 000 TL olan 6 adet çekleri ileri tarihli olarak yazıp Kazım Altuncuoğlu’na verdiğini bildikleri halde söz konusu çeklerin bozulmaması için sahtekarlıkla ve dolandırmak kastı ile tasdik memuruna yaptırmış oldukları çeklerin çift imzalı olunacağı yönündeki beyannameyi bankaya ibraz etmeleri sonucu çeklerin bozulmamasını sağlayarak sahtekarlıkla Mal temin ettiğini anlattı. Polis, meselenin polisin bilgisine 13.01.2022 tarihinde getirildiğini ve Nazim Arslan’ın ifade verip, Mehmet Deniz’in söz konusu konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirttiğini söyledi. Polis, zanlı Mehmet Deniz’in suçla bağı olup, olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlı Nazim Arslan’ın verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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14/01/2023 15:43