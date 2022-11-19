İtalya'da bu yıl şiddetli geçen kuraklığın etkileri tarım sektöründe sürüyor

İtalya'da yaz aylarında kaydedilen aşırı sıcaklara ek olarak eylül ve ekim aylarında da önceki yıllara nazaran daha az yağış düşmesiyle yaşanan şiddetli kuraklığın etkileri, tarımsal üretim üzerinde devam ediyor.

Sıcak geçen yaz aylarının ardından İtalya, sonbahar dönemini de önceki yıllara oranla daha sıcak ve yağışsız geçirdi. İtalyan Atmosfer Bilimleri ve İklim Enstitüsüne (CNR) göre ülke bu yıl, 1800 yılından bu yana en sıcak yılını yaşadı.

Aşırı sıcaklar ve yağış seviyesinin düşük kalmasının etkisiyle İtalya'da bu sene son 70 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanırken, tarımsal üretimde de bunun etkileri görülmeye devam ediyor.

Su seviyesi normalin 3 metre altında

Ülke genelinde tarımsal üretimin yüzde 30'unu etkileyen İtalya’nın en büyük ırmağı Po'da su seviyesinin Pavia yakınlarında Becca Köprüsü mevkisinde normalin 3 metre kadar altında olması tarım sektörünün çektiği sıkıntılara dair sinyaller veriyor.

Tarım sektöründen temsilciler, kuraklık nedeniyle ciddi zararlar kaydettiklerini belirtirken, kasım ayında yağışların başlamasıyla durumun toparlanmasını umut ediyor.

"Su kaynakları yıllık ortalamaya göre yüzde 70 daha düşük"

İtalyan Ziraatçiler Derneği (Coldiretti) Milano-Lodi-Monza kentleri direktörü Umberto Bertolasi, "Yağışsız geçen bir dokuz ay söz konusu. Su kaynaklarının yıllık ortalamaya göre yüzde 70 daha düşük olduğu bir yıldı. Dolayısıyla su kaynaklarının uygunluğu bakımından sorunlu bir yılı geride bırakıyoruz" dedi.

Bertolasi, kuraklık sebebiyle büyük göllerdeki su seviyesinin de düşüklüğüne dikkati çekerek, "Sulama sezonuna büyük göllerinizde yüzde 30 oranında doluluk oranıyla girdiğinizde sezon sadece çok zor geçecek demektir" diye konuştu.

"Birkaç milyar euroluk kayıp var"

Devletten doğal afet ilan etmesini beklediklerini ifade eden Bertolasi, "En çok zarar gören mahsuller pirinç ve mısır oldu. Bazı durumlarda hiçbir şekilde hasat mümkün olmadı hatta sulamayı başardığımız bazı ekili alanlarda da aşırı sıcak ve buharlaşma yüzünden yüzde 30'luk beklenmedik verim düşüşleri kaydedildi" ifadesini kullandı.

​​​​​​​Bertolasi, kısa süre önce yaptıkları çalışmaya göre yalnızca Lombardiya bölgesinde birkaç milyar euroluk kayıpları olduğunu ifade etti.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano yakınlarındaki çiftliğinde tahıl, mısır ve hayvan yemi gibi tarımsal ürünler yetiştiren Antonio Dornetti de yılın farklı dönemlerinde çiftliğinde kuraklık sebebiyle ürünlerinde gözlemlediği sıkıntıları telefonuyla çektiği fotoğraflarla gösterdi.

Dornetti, "Bu yıl kaybımız çok fazla hem yağış azlığı hem de su kıtlığı sebebiyle. Mısırda yüzde 40 ile 50 oranında, çayırda ise yüzde 60 oranında kaybımız var. Önümüzdeki kış daha fazla yağmur yağmasını umuyoruz çünkü bu şekilde az yağış olmaya devam ederse durum daha kötü olacak" yorumunu yaptı.

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19/11/2022 15:57