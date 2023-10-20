Dağıstanlı Mersin’de Yılın Başarılı Sunucusu ödülüne layık görüldü

ads ads ads ads
20/10/2023

ads
Dağıstanlı Mersin’de Yılın Başarılı Sunucusu ödülüne layık görüldü

Çilem Dağıstanlı, Mersin’de II. Çukurova Kadın Başarı Ödül Töreninde, Yılın Başarılı Sunucu ödülüne layık görüldü. Etkinliklerde ve televizyon programlarında gösterdiği başarı ile gerek duruşu, gerekse diksiyonu ile adından söz ettiren Dağıstanlı, Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir güzel ödüle layık görüldüğü için Saygın Medya’ya teşekkür etti. Dağıstanlı, bu güzel ödülü Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk ve yakın zamanda kaybettiği Babasına ithafen aldığını söyledi.

20/10/2023 16:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Dağıstanlı, mersin, haber, kıbrıs, kktc,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.