Dağıstanlı Mersin’de Yılın Başarılı Sunucusu ödülüne layık görüldü

Çilem Dağıstanlı, Mersin’de II. Çukurova Kadın Başarı Ödül Töreninde, Yılın Başarılı Sunucu ödülüne layık görüldü. Etkinliklerde ve televizyon programlarında gösterdiği başarı ile gerek duruşu, gerekse diksiyonu ile adından söz ettiren Dağıstanlı, Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir güzel ödüle layık görüldüğü için Saygın Medya’ya teşekkür etti. Dağıstanlı, bu güzel ödülü Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk ve yakın zamanda kaybettiği Babasına ithafen aldığını söyledi.

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