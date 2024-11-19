Renkli kuşak sınavları yapıldı
19/11/2024
Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen renkli kuşan sınavları önceki gün gerçekleştirildi.
131.Taekwondo,78.Karate Renkli Kuşak sınavları Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.
Federasyon Başkasını Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen’in başkanlığındaki sınavları Uluslararası Antrenörler Öykü Ergin, ile imtihan ve teknik komite üyeleri yaptılar.
Kuşak kazananların terfi törenleri yarın (21 kasım Perşembe) saat 16.00 da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.
Kuşak İmihanın da;
Beyaz kuşakalara: Saciçirigi,sağcımaki,conji ve tangun Hyonglar sorulacak
Sarı kuşaklara: Tangun hyong,tosan hyong ve Wonhiyo hyongve nazari bilgiler sorulacak
Yeşil Kuşaklara: Wonhiyo hyong,yülkok hyong,Çungun hyong sorulacak
İlbo deryon ve Serbest müsabakalar ve nazari bilgiler sorulacak
Mavi Kuşaklar: Çungun Hyong,Töige hyong,Hworang hyonglar sorulacak
İlbo deryon ve serbest müsabakalar ve nazari bilgi sorulacak
Kırmızı kuşaklar: Hwarang hyong,Çungmu ve pohn hyonglar sorulacak
İlbo deryon ve serbest müsabakalar ve nazari bilgi sorulacak
Hosinsul haraketleri soruldu.
Taekwondo kuşak sonuçları
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Alp Şengil, Çağıl Mavigözlü, Fatma Dilem Dilekçi, Duru Nisa Üzüm, Müesser Serdar
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar
Kıvanç Tükel
Gülenay Çağlar, Berrak Su Kaplan, Azra Aslan, Hamza Arslan, G. Stew M.Kimpolo, Doruk Dinçer Kılıç
4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar
Sümeyye Doğu, Kerem Kencebay , Emir Talha Keklik, Doğu Göktürk Yeleğen, Arda Yavuzeş,
3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar
İnci Demir, Arosha Anari
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
Boran Niyazi Dinçkuyucu, Azra Güler Karataş, Melisa Türkmen
KARATE KUŞAK SONUÇLARI
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Fatma Maide Doğan, Shamil Aliev, Hatice Eyşan Doğan, Beyza Kaycin, Kırill Makolov, Alen Yuvka
Turuncu Kuşak Kazananlar
Arsenil Makolov
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
Tyutyugin Daniil
19/11/2024 16:02