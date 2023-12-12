Erhürman ile Arıklı arasında sabotaj tartışması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda konuşan Erhürman, “Elektrik Kurumu’yla ilgili sabotaj olduğunu ispatlayın birinci ben peşine düşeceğim” dediğini hatırlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Adamlar görüntülerle yakalandı” yanıtı üzerine, Erhürman, “Nerededir şimdi?” sorusunu sordu. Arıklı ise, “Onu size sormak lazım” dedi. Erhürman, Arıklı’nın ne demek istediğini açıklamasını istedi.

Arıklı, “Muhalefet olarak konuyu niye takip etmiyorsunuz onu soruyorum” diyerek, “Sabotaj yoktur, girişim yoktur deyip, olayların örtbas edilmesini sağlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erhürman ise, “Bu ülkede bakan olan biri ‘sabotaj yapan nerededir şimdi?’ diye sorduğumda, ‘sana sormak lazım’ diyor” dedi. Bunun üzerine Genel Kurul’da sesler yükseldi.

“Akıldan uzaklaştın, ağzından çıkanı kulağın duymaz… Bu kadar ciddiyetsizlik, bu kadar rezillik olamaz” diyen Erhürman, hiçbir kurumun mensubunun hatasına sahip çıkmadığını kaydetti. Erhürman, sabotaj varsa bunun karşısında olacaklarını söylediklerini belirtti. Tufan Erhürman, “Bu hükümet değil, kendi içinde bir klan” diye konuştu.

Bir gazetedeki başlığa da değinen Erhürman, 2022, 2023 yıllarındaki bütçe rakamlarını vererek, bütçedeki öngörüsüzlük üzerine eleştirilerde bulundu. “Bütçe bir öngörüdür” diyen Erhürman, bütçede yüzde bin kusur sapma olduğunu belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bunların hepsinin toplamı bir ciddiyetsizliktir, kifayetsizliktir” diye konuştu.

Memleketin çok kritik bir eşikten geçtiğini dile getiren Erhürman, “3 sene sonra bu memleketi tanıyamaz hale gelebiliriz sözümde iddialıyım” dedi. Erhürman, “Bir an önce halka gidelim, halk ne derse o olur” çağrısı yaptı.