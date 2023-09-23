Yapay zeka tavuk seslerini tercüme ediyor

Japon bilim insanları, yapay zeka sayesinde farklı tavuk seslerinin ne anlama geldiğini anlayabildiklerini söyledi.

YÜZDE 80 DOĞRULUKLA ANALİZ EDİYOR



Araştırmacılar, tavukların seslerini analiz etmek için yapay zeka teknolojisi kullanarak açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı gibi altı farklı duygusal durumu %80 doğrulukla tercüme edebileceklerini iddia ediyor.

"DİĞER HAYVANLARA DA UYARLAMAK İSTİYORUZ"



Cheok, "Bu bilim için büyük bir sıçrama! Ve bu sadece bir başlangıç. Bu yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini diğer hayvanlara da uyarlayabilmeyi ve hayvanlarla ilgili çeşitli sektörlerde inanılmaz bir zeka için zemin hazırlamayı umuyoruz. Hayvanların ne hissettiğini bilirsek onlar için çok daha iyi bir dünya tasarlayabiliriz." dedi.

80 TAVUĞUN 200 SAATLİK SES KAYDI ANALİZ EDİLDİ



Cheok, tavukların duygusal durumları hakkında görüşlerini sunan sekiz hayvan psikoloğu ve veteriner cerrahtan oluşan bir ekiple işbirliği yaptı. Birlikte 80 tavuğun yaklaşık 200 saatlik ses kaydını analiz ettiler.

Bilim insanları yapay zekayı 100 saatlik kayıtlarla besledi ve her bir tavuk sesini duygusal bir durumla bağdaştırdı.



Ardından 100 saatlik yeni tavuk seslerini yapay zekaya yüklediler ve teknoloji çoğu zaman tavukların duygusal durumlarını doğru bir şekilde tespit etti.