Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıb-Tek’in özelleştirilmesini istedi

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16/08/2024

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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıb-Tek’in özelleştirilmesini istedi

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), Hükümeti elektrik kesintilerinin son bulması için gerekli önlemleri almaya çağırarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) özelleştirilmesini istedi.

Konfederasyon üyeleri KKTC Tüketiciler Derneği  Başkanı Hasan Y. Işık, Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Tüketici Bilinci Ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin elektriği kesintisiz ve düzenli olarak alma hakkına vurgu yapılarak, hükümete gereken önlemleri alması için çağrı yapıldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) eylem anlayışının “haksız ve kabul edilemez” olarak nitelendiği açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in Teknecik Santralı'nda yaşanan arızaların ve sorunların çözümü için yerinde teknik ekip ile müdahale etmesine destek verilerek, Başbakan'a teşekkür edildi.

Elektrik sorununun Kurum’un özelleştirilmesi ve tüketicilere solar enerji kullanımının tamamen serbest bırakılması ile çözülebileceğinin savunulduğu açıklamada, hükümete bu yönde çağrı yapıldı.

16/08/2024 16:17
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TAGS: Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıb-Tek’
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