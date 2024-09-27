Yiğittürk: “Uluslararası prestijimizi artırarak spor turizmine katkı sağlıyoruz”

Pera Mackenzie'de düzenlenen NorthernLAND Sports Fest 2024 basın toplantısında açıklama yapan NorthernLAND Şirketler Grubu Pazarlama Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Yiğittürk, bu yılki etkinliğin yeni spor dallarını bünyesine kattığını açıkladı. Yiğittürk, "Geçen yıl ilk kez düzenlediğimiz etkinlik süresince 22 ülkeden 2000'den fazla sporcu ağırladık. Bu yıl ise 40'tan fazla ülkeden 4000’in üzerinde sporcuyu ülkemize getiriyoruz. Uluslararası prestijimizi artırarak ülkemiz spor turizmine katkı sağlıyoruz" dedi.

Bu yılki etkinlikte, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu işbirliğinde Pera Mackenzie Plaj Tenisi, NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon, Pera Mackenzie Muscle Beach (Fitness), Sunset Pilates, Sunrise Yoga ve Grand Sapphire Championship branşları yer alacak.

DÜNYANIN EN İYİ SPORCU VE HAKEMLERİNE ULAŞTIK

NorthernLAND Sports Fest Koordinatörü Görkem Özbilen, bu yıl ikincisi gerçekleşecek etkinlikte geçen yılın üzerine koyarak iki katı daha fazla ülkeye ulaştıklarını ve 42 ülkeden 2000’in üzerinde sporcunun katılım göstermesini beklediklerini açıkladı. Özbilen, “Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alan uluslararası yarışmacıların ve hakemlerin ilgisini çekerek ülkemize getirmeyi başardık. Geçen yıl 22 farklı ülkeden sporcu ağırladık, bu yıl ise 42 ülkeden sporcuları ve hakemleri getiriyoruz. Bu etkinlik sadece bir spor festivali değil, aynı zamanda spor turizmi için önemli bir adım." dedi.

Dünyanın en iyi sporcularını burada ağırlamak bizim için büyük bir başarı

Etkinliğin, Kuzey Kıbrıs’ın spor turizmi potansiyelini artırmayı hedeflediğini belirten Özbilen, bölgenin iklim avantajlarına da dikkat çekti. "Ekim ayında Avrupa'nın en iyi hava koşullarına sahibiz. Dünyanın en iyi sporcularını burada ağırlamak bizim için büyük bir başarı," diye konuştu.

TOPLAM ÖDÜL 150.000 DOLARDAN FAZLA

Etkinliğin gerçekleşmesinde NorthernLAND ve Grand Sapphire’in büyük katkısı olduğunu vurgulayan Özbilen, "Etkinlik genelinde toplam ödül havuzu 150.000 dolardan fazla. Koral Bozkurt ve ekibinin desteği ve vizyonu sayesinde bu organizasyon, ikinci yılında da daha ileriye taşınıyor" ifadelerini kullandı.

TENİS FEDERASYONU: SPOR TURİZMİNE BÜYÜK KATKI

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, etkinliğin spor turizmine olan katkısına dikkat çekti. Gazioğlu, "Kuzey Kıbrıs’ın iklimi ve olanakları spor turizmi için ideal. Grand Sapphire’in desteğiyle plaj tenisi turnuvasını daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

NSF24 branş kayıtlarının federasyonların web siteleri üzerinden devam ettiğini belirten Yiğittürk, halkı bu eğlenceli ve sağlıklı etkinliğe katılmaya davet etti. Güncel bilgilere ve etkinlik takvimine www.northernlandsportsfest.com adresinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini bildirdi.