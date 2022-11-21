Meclis’te bazı bütçe yasa tasarıları görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün bazı bütçe yasa tasarıları görüşülerek, oylandı.

Genel kurulda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kabul edildi.

2016 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi ile 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2019 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi görüşüldü.

Şahali: 4 G konusunda tam olarak ne olduğu anlaşılamadı

Genel kurul ilk olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüştü. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın komite raporunu okumasının ardından ilk sözü CTP Milletvekili Erkut Şahali aldı.

Kurumun öneminin daha da artmış bir kurum olduğunu kaydeden Şahali, kurumun ehil ellerde olması gerektiğini söyledi. Şahali, çağdaş veri iletişimi ve internet altyapısında derme çatma bir durum yaşandığını savundu.

Şahali, 4 G konusunda tam olarak ne olduğunun anlaşılamadığını savunarak, ihaleye yönelik eleştirilerde bulundu.

Bu adımın kurum tarafından layıkıyla yapılabilmesinin önemli olduğunu dile getiren Şahali, doğru görevlendirme ve donanım noktasında kuruma eleştiri yaparak, bütçesinin de Meclise geç geldiğini söyledi.

Şahali, kurumun bütçesi ve üyeleriyle sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmesine inanmadıklarını, oylarının olumsuz olacağını belirtti.

Arıklı: 6 ay içinde 4 G’ye geçilmiş olacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurumun en düzgün işleyen, politize olmamış bir kurum olduğunu söyleyerek, kurum başkan ve yönetim kurulunun işin ehli insanlar olduğunu ve CTP döneminde atandığını belirtti.

Arıklı, yıllardır yapılamayan 4G-5G ihalesi konusunda yapılan çalışmalara değinerek, 6 ay içinde 4G’ye geçilmiş olacağını ifade etti.

Birinci etap ihalede ciddi bir gelir elde edildiğini, ikinci etap için de bunun geçerli olmasına yönelik çalıştıklarını belirten Arıklı, çağı yakalamak adına bu çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Hükümet istikrarsızlıkları nedeniyle bütçenin bir yıl sonra Meclise geldiğini dile getiren Arıklı, “Keşke bütün kurumlar BTHK gibi olsa bunu bile eleştirdiğiniz için üzgünüm”dedi.

Taçoy: 4 G ve 5 G’nin önü açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BTHK’nın geniş bandı yakalayamamasının sebebinin siyasiler olduğunu belirterek, münhasırlık nedeniyle hantallık yaşandığını söyledi.

Fiber optik hatlarını serbest bırakmakla birlikte 4G ve 5G’nin önünün açıldığını kaydeden Taçoy, iletişime destek sağlandığını belirtti. Birçok frekansın gündeme geldiği bir noktaya gidildiğini dile getiren Taçoy, ihaleye bir şirket katıldığından bir tekelleşme algısı oluşsa da diğer şirket için çalışmalar yapıldığını ve halkın, rekabet olmamasının getireceği dezavantajların yaşamaması için adım atılması gerektiğini söyledi.

Hizmetin çoğulcu bir anlayışıyla her aboneye ulaşmasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, 4G’yi iki şirketin elinde değerlendirmenin önemine işaret etti.

BTHK’nın ar-geyi gündeme getiren yapıya sahip olması gerektiğini dile getiren Taçoy, bütçesinin içindeki kalemlerden bunun kullanılmasının gerektiğini kaydetti.

Teknolojinin gelişimini sürdürdüğünü ve bunu takip edecek kurumların belli olduğunu söyleyen Taçoy, bilgi işlemleriyle ilgili kurumların bu teknolojiyi takip etmesi ve halkla buluşturması gerektiğini belirtti.

Pilot bölgelerde 5G uygulaması yapılabileceğini dile getiren Taçoy, altyapı ve teknoloji olmasa da bakış açısını sergilemeye katkı koyabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tasarı oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.

-Şahali: Sorumluluklarını yerine getirecek noktada değil

Genel kurul oylamanın ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na geçti. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay raporu okumasının ardından tasarı 27 oybirliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra Yayın Yüksek Kurulu (YYK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye geçti. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın tasarıya ilişkin raporu okumasının ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı.

Şahali, YYK’nın, kamuya açık yayıncılığı disiplin ve bağımsızlık içinde denetlemesi gereken bir kurum olduğunu söyleyerek, kurulun bütçesinin önemli bölümünün personel giderlerine ayrılmış olduğunu, bu nedenle kurumun “işe ola çalışan bir kuruma" dönüştüğünü savundu.

Sürekli personel sayısının 2 ya da 3 olduğunu, personelin önemli bölümünün ise sözleşmeli personel olduğunu belirten Şahali, bu bütçeyle kurumun, YYK Yasası’nda var olan sorumluluklarını yerine getirecek noktada olmadığını savundu. Şahali, kurulun sınırlı imkanlarla görevi layıkıyla yerine getirmesinin imkanı bulunmadığından bütçeye olumsuz oy vereceklerini söyledi.

Yasa, oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

-Kesin hesap yasa tasarıları

Genel kurul daha sonra sırasıyla 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2016 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi ile 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2019 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi'ni ele aldı.

Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın komite raporlarını okumasının ardından oylamaya geçildi ve 2 tasarı da oy birliğiyle kabul edildi.

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21/11/2022 16:20