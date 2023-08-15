Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, SÜTEK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, SÜTEK Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurum sorunlarının çözümü yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Çavuş, SÜTEK’in geliştirilmesi için de gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Görüşmede, Bakan Çavuş’a, Bakanlık Müsteşarı Ozan Uyanık ile Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.