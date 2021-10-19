Rogers: İstifanızın arkasında bile ayak oyunları var

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Danışma Kurulu’nda yapılan toplantıda partiler arasında uzlaşı çıkmamasını ve hükümetin halka karşı erken seçim için 26 Aralık tarihini verirken toplantıda farklı konuşmasını eleştirdi.

“İstifanızın arkasında bile ayak oyunları var” diyen Rogers, istifa eden hükümete “Meclis’in ve devletin itibarıyla oynamayı bırakın; seçim tarihi belirlensin ve ülkenin önü açılsın” çağrısı yaptı. Rogers açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümetin istifa etmesi şu anda mevcut hükümetin hala görevde olduğu ve sorumluluğunun devam ettiği gerçeğini değiştirmez. Hem meclisi toplayamayıp hem de seçim tarihini belirlememekte ısrar eden hükümetin büyük ortağı ve kendi içinde parçalanmış küçük ortaklar ülkenin önünü tıkamaya ısrarla devam ediyor. Net bir şey var ki toplumun öncelikleri onların önceliği değil. Bir de pişkinlik yapıp muhalefet meclisi açsın diyorlar. Kendinizi nasıl bir ‘dokunulmazlık’ içinde hissettiğinizi bilemiyorum, bilmek veya öğrenmek de istemiyorum, lakin tek söyleyeceğim halkın her şeyin farkında olduğudur. İnsanımız geçim derdindeyken siz her şey süt limanmış gibi kurultay derdindesiniz.

Bu meclisten bir zorlama hükümet daha çıkmayacağı aşikar. Meclis’in ve devletin itibarı ile oynamayı bırakın artık; belirlensin seçim tarihi ve açılsın bu ülkenin önü.”

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19/10/2021 16:36