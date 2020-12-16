Yola düşen taşlar için önlem isteği

KKTC'de dün etkili olan yağışlı hava, Ardahan-Mersinlik yolunda toprak kaymasına neden oldu ve yola taşlar düştü.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne ulaşan bir vatandaş, Ardahan-Mersinlik yolunda toprak kayması nedeni ile taşların yola düştüğünü belirtti. Vatandaş, 5 saattir yolun temizlenmediğini ve taşların sürücülere zor anlar yaşattığını söyledi. Yetkililerin biran önce önlem almasını isteyen vatandaş, yolun güvenli hale getirilmesi çağrısında bulundu.

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16/12/2020 16:40