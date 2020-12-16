Yola düşen taşlar için önlem isteği
Ardahan-Mersinlik yolunda yoğun yağışlardan dolayı toprak kayması oldu ve yola taşlar düştü.
16/12/2020
KKTC'de dün etkili olan yağışlı hava, Ardahan-Mersinlik yolunda toprak kaymasına neden oldu ve yola taşlar düştü.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne ulaşan bir vatandaş, Ardahan-Mersinlik yolunda toprak kayması nedeni ile taşların yola düştüğünü belirtti. Vatandaş, 5 saattir yolun temizlenmediğini ve taşların sürücülere zor anlar yaşattığını söyledi. Yetkililerin biran önce önlem almasını isteyen vatandaş, yolun güvenli hale getirilmesi çağrısında bulundu.