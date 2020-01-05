169 promil alkollü genç Lefkoşa’yı birbirine kattı!

Lefkoşa’da bu sabah saat 05.55 sıralarında Mehmet Akif Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

169 promil alkol tesiri altında direksiyon başına geçen 21 yaşındaki sürücü Amırhosseın Rashıdmasader, sürüdüğü RU 121 plakalı araçla “aşırı süratli ve tehlikeli bir şekilde” seyrettiği sırada aracının kontrolünü kaybetti.

Yoldan çıkan araç kaldırımda bulunan bariyerleri yıktı geçti. Hızını alamayan araç orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada büyük çapta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Tahkikat Şubesi ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

05/01/2020 18:48