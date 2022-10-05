17 gün boyunca zemin etüt çalışması yapılacak

Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

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05/10/2022

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17 gün boyunca zemin etüt çalışması yapılacak

Karayolları Dairesi, Kuzey Sahil Yolunun Tatlısu - Kaplıca ve  Kaplıca – Balalan arasındaki yol güzergahında, bugünden başlayarak 21 Ekim’e kadar çalışma yapılacağını kaydetti; bu güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, belirtilen güzergahta 17 gün boyunca zemin etüt çalışması yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

05/10/2022 08:35
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TAGS: yol, sürücü haber, kıbrıs, balalan, Tatlısu - Kaplıca ve  Kaplıca –
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