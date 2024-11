Saydam U14 Ligi için protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Saydam & Co. Arasında U14 Ligi için “2024-2025 Sezonu İsim Sponsorluğu” anlaşması imzalandı. Saydam & Co. Lefkoşa Merkez Ofisi’nde gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Saydam & Co. Sorumlu Ortağı Mehmet Saydam protokole imza koydu. Protokole göre U14 Ligi 2024-2025 Futbol Sezonu’nda “Saydam U14 Ligi” adıyla oynanacak. İmza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na Genel Sekreter Enver Baturalp eşlik ederken, Saydam & Co. Sorumlu Ortağı Mehmet Saydam’a, Sorumlu Ortaklar Ahmet Şeytan ile Fahri Çağlar Ünal’ın yanı sıra Koordinatör Aslı Eroğlu eşlik etti.

Sertoğlu: “Bizim gailemiz çocuklarımızdır”

İmza töreninde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, altyapı liglerine büyük önem verdiklerini ve köklü şirketlerin ülke futboluna sahip çıkmasının çok önemli olduğunu ifade ederken, “Geçtiğimiz yıl Saydam & Co. altında Red7Oil ismiyle oynattığımız ligi bu yıl Saydam U14 Ligi olarak oynatıyoruz. 40’ın üzerinde kulübümüz ve binlerce futbolcumuzla çok keyifli bir lig yine bizi bekliyor. Bizler ülke futbolu için çabalamaya ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.”dedi. Sponsorluğundan dolayı Saydam ailesine teşekkür eden Başkan Sertoğlu, “Bizim gailemiz çocuklarımızdır. Onlara futbol oynayacakları ortamı hazırlayıp, tüm eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda da şirketlerimizden destek görmek bizleri daha da mutlu ve motive ediyor.”diye konuştu.

Saydam: “Çocukların gülmesine sebep olduysak bu gurur bize yeter”

Saydam & Co. adına protokole imza koyan Sorumlu Ortak Mehmet Saydam ise yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon grup şirketlerinden Red 7 Oil olarak sponsoru oldukları lige bu yıl Saydam olarak isim verecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. Geçtiğimiz sezon lig ile ilgili çok iyi geri dönüşler aldıklarını ve bunun kendilerini fazlasıyla motive ettiğini kaydeden Saydam, “Lig boyunca çocuklarımızın hem sosyal medyada hem de çeşitli platformlar aracılığı ile yanlarında olmaya çalıştık. Onların yüzündeki gülümsemeye bir nebze bile sebep olduysak bu gurur bize yeter. Gücümüz yettiğince her zaman gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olacağız. Bunun futbol aracılığı ile olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir.”dedi.

“Güzelyurt’taki final halen zihnimde”

Saydam, futbolun çok geniş bir kitleye hitap ettiğini ve binlerce futbol oynayan çocuğa KTFF sayesinde dokunmayı başardıklarını ifade ederek, “Geçen sezon 40 takımlı bir lig organize edildi, bu yıl sayının daha da artması beklenmekte. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor ama çocuklarımız için sorumluluk bilincinde çalışıp ellerinden tutacağız. Güzelyurt’taki finalin halen zihninde olduğunun altını çizen Saydam, “Oradaki ortam tüm sezonun yorgunluğunu ve çabasının göstergesiydi. Ben Saydam & Co. adına şimdiden KTFF’ye, kulüplerimize, futbolcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve kulüp emekçilerine başarılar dilerim.”diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



13/11/2024 16:59