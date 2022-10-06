Will Smith'in yeni filmi Akademi üyelerini ikiye böldü

94'üncü Oscar Ödülleri’nde sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in merakla beklenen yeni filmi Emancipation, Oscar yarışında güçlü bir yapım olarak görülüyor. Ancak Smith'in tokat hadisesi filmin Oscar adaylığını tehlikeye düşürebilir.

Geçtiğimiz Oscar Ödülleri'nde sunucu Chris Rock'a tokat atarak uzun süre konuşulan Will Smith’in başrolünde yer aldığı Emancipation filminin fragmanı yayınlandı.

Apple’ın yapım şirketi olduğu ve Antoine Fuqua’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin, Oscar yarışında güçlü bir aday olduğu konuşulurken Smith’in tokat hadisesi yeniden gündeme geldi.

Bu yıl King Richard filmindeki rolüyle Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan 54 yaşındaki oyuncunun performansı, Akademi üyelerini ikiye bölmüş durumda.

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Smith’in attığı tokat nedeniyle Akademi’nin prestiji sarsılmıştı. Smith "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" diyerek Akademi’den istifa etmişti. Smith ayrıca 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.

OSCAR'A ADAY OLMALI MI?

Bazı kaynaklara göre, Akademi üyeleri Smith’in aralık ayında izleyiciyle buluşacak olan filmini, tokat hadisesi nedeniyle Oscar için nitelikli bulmuyor.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre bazı üyelerin “Smith için oy verir miyim? Asla” dediği biliniyor. Kimi üyeler ise bu talihsiz olaydan bir sene sonra oyuncunun Oscar adaylığı kazanmasını “utanç verici” buluyor.

ADAY OLSA BİLE...

Oyuncunun başrolünde yer aldığı Emancipation, Oscar'da herhangi bir dalda adaylık kazansa bile Smith Akademi'den men edildiği için törene bizzat katılamayacak.

ŞÖHRETİ SARSILDI

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu. Ünlülerin sektördeki konum ve saygınlığını ölçen Q Score’dan elde edilen veriler, yaşanan hadisenin ardından 5 ay geçmesine rağmen Smith’in şöhretinin sarsıldığını ortaya koydu.

SAYGIN AKTÖRLER ARASINDAYDI

ABD’den 1800 kişinin katıldığı ankette, ülkenin olumlu imaj çizen ilk 5 yada 10 aktörü arasında yer alan Smith, daha önce Tom Hanks ve Denzel Washington gibi saygın oyuncuların arasında yer alıyordu.

Ancak Oscar hadisesinin ardından Smith’in Q Score’daki puanı geriledi. Aynı şekilde, Smith’in eşi oyuncu Jada Pinkett Smith’in de itibarında ciddi bir zedelenme görüldü.

Buna karşılık, sahnede kendisine tokat atılan Rock’ın saygınlığında hiçbir değişim gözlenmedi.

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06/10/2022 17:26