Namık Kemal Lisesi’nde 'Çevre Karikatürleri Sergisi' büyük ilgi gördü

KKTC’nin devlet okullarından Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde açılan “Çevre Karikatürleri Sergisi” sanatseverler ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

“Yeşil Okullar Projesi” kapsamında açılan serginin koordinasyonunu, okulun coğrafya öğretmeni ve aynı zamanda karikatürist Serkan Sürek sağladı. Sergide Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye’den ve Dünya ülkelerinden 27 sanatçının 63 eseri yer almaktadır.

1 Aralık 2023 tarihinde KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Orta Öğretim Dairesi müdürü Cengiz Topel Uzun, Kültür Dairesi müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Yeşil Okullar Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Dr. Arif Albayrak tarafından açılan sergi 31 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Edinilen bilgilere göre bu sürede okuldaki yaklaşık 1200 öğrenciyle 100 öğretmenin sergiyi ziyaret etmesi beklenmektedir.

Sanatçıların isimleri ve ülkeleri şöyle:

1-Agim Krasniqi-Kosova, 2-Angel Boligan-Meksika, 3- Arif Albayrak- Kuzey Kıbrıs, 4- Aşkın Ayrancıoğlu-Türkiye, 5-Birol Çün-Türkiye, 6-Cemal Tunceri-Kuzey Kıbrıs, 7-Cival Einstein-Brezilya, 8-Cornel Marin Chiorean-Romanya, 9-Deniz Nur Aktaş, (öğrenci)-Türkiye, 10-Ercan Baysal-Türkiye, 11-Furkan Aytur, (öğrenci)-Türkiye, 12-Hüseyin Çakmak-Kuzey Kıbrıs, 13-İzabela Kowalska Wieczorek-Polonya,14-İsmail Kar-Türkiye,15-Menekşe Çam-Türkiye,16-Musa Gümüş-Türkiye,17-Musa Kayra-Kuzey Kıbrıs,18-Mustafa Azizoğlu-Kuzey Kıbrıs,19-Mustafa Tozakı-Kuzey Kıbrıs,20-Mustafa Yıldız-Türkiye,21-Nicoleta Ionescu-Romanya,22- Oğuz Demir-Türkiye,23-Ray Costa-Brezilya,24-Serkan Sürek-Kuzey Kıbrıs,25-Sudem Duran,(öğrenci)-Türkiye, 26-Sudenur Küçükbaş,(öğrenci)-Türkiye,27-Zeynep Türkmen,(öğrenci)-Türkiye