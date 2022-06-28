Baş ağrısına iyi gelen besinler

Günlük hayatı olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarının başında baş ağrısı gelir. Ne zaman ve nasıl başlayacağı belli olmayan baş ağrısı, hemen hemen herkesin başına gelebilir. Türlü nedenlerden dolayı oluşan baş ağrısı için elimiz ilk olarak ağrı kesicilere gitse de buna gerek kalmadan çözümler üretebiliriz. İşte, baş ağrısına iyi gelen ve kolayca geçirmenize yardımcı olacak 11 süper besinler...

1- BOL YEŞİLLİK SALATASI

Marul ve salatalık ile hazırlayabileceğiniz bol yeşillik salatası, baş ağrılarına doğal ilaç gibidir. Özellikle sıcak havalarda ortaya çıkan baş ağrılarına karşı son derece etkilidir.

2- KARPUZ

Vücudun susuz kalması, baş ağrılarına neden olur. Özellikle yaz aylarında görülen baş ağrılarının nedeni susuzluk olabilir. Bu durumda karpuz, hücrelere su takviyesi vererek ağrının hafiflemesini sağlıyor.

3- TAM TAHILLI EKMEK

Eğer hayatınızdan karbonhidratı çıkartmaya karar verdiyseniz, bu kararı gözden geçirmenizde fayda var. Vücut karbonhidrata da ihtiyaç duyuyor ve karbonhidrat eksikliği baş ağrılarına yol açıyor. Bu durumda makarna veya beyaz ekmek gibi yüksek kalorili besinler tüketmek yerine, öğünlerinize tam tahıllı somun ekmeği dahil edebilirsiniz.

4- ISPANAK

Küçükken zorla yedirilen ıspanağın şimdilerde faydasını görmeye başladık. İçeriğinde bulunan mineraller sayesinde vücudun susuz kalmasını önleyen, tansiyonu dengeleyen ve kan akışını düzenleyen ıspanak, baş ağrılarına da iyi geliyor.

5- KAHVE

Kahve, ölçülü bir şekilde içildiğinde vücut için faydalı bir hale geliyor. Kahvenin içerisinde bulunan kafein kan akışını düzenlerken, damarların aşırı genişlemesine de engel olur. Özellikle günde bir fincan Türk kahvesi içmek, vücut için oldukça yararlı.

6- SUSAM

İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde baş ağrılarını gideren susam, uygun miktarda tüketilirse vücut için birçok fayda sağlıyor. Ancak aşırı tüketildiğinde faydadan çok zarar verdiğini de unutmayın.

7- KAVUN

İçeriğinde bulunan potasyum minerali sayesinde, kavun kan akışının düzenlenmesini sağlar. Aynı zamanda vücuttaki organların işlevlerini yerine getirebilmesine de destek olur. Baş ağrılarını hafifleterek vücudun susuz kalmasını önler.

8- BADEM

Badem, içeriğinde bulunan magnezyum sayesinde baş ağrılarını hafifletir, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Mutluluğun artmasıyla birlikte ne baş ağrısı kalıyor, ne dert tasa.

9- MUZ

En sağlıklı meyvelerden biri olan muz, doğal bir ağrı kesici niteliğinde. Özellikle yatmadan 3 saat önce bir bardak süt eşliğinde yenilen muz, damarları rahatlatarak stressiz bir uyku sağlıyor. Haliyle baş ağrılarından eser kalmıyor.

10- PATATES

Potasyum, kan akışını düzenleyerek uykusuzluk ve stres gibi nedenlerle ortaya çıkan baş ağrılarına iyi gelir. Potasyum denildiğinde ilk akla gelen besin ise patatestir. Siz de patatesli tarifler ile baş ağrılarınızı giderebilirsiniz.

11- SÜT

Baş ağrısıyla mücadele eden bir diğer besin ise süt. Muzla birlikte tüketildiğinde etkileri artan süt, stres, uykusuzluk, yara, baş ağrısı gibi sorunlara iyi geliyor. Bu yüzden uyumadan 2 saat önce süt içmenizi öneriyoruz.

Bu habere tepkiniz:



28/06/2022 17:56