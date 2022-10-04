19 Ekim’e kadar devam edecek

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04/10/2022

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19 Ekim’e kadar devam edecek

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin burs müracaatlarının devam ettiğini açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül tarihinde başlayan burs müracaatlarının 19 Ekim tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.  

Müracaatların, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılacağı belirtildi.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüksek öğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin http:// yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemesi gerektiği belirtildi.

04/10/2022 19:03
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TAGS: 19 Ekim’e kadar devam edecek
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