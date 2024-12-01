Fransızlar, ihtilale başlamadan önce örgütlenmeleri gerektiğini biliyorlardı. Bir sebep, bir olay… Ama en önemlisi herkesi kucaklayan “bir an” gerekiyordu. Bastille Hapishanesi önünde toplandılar. 20 bin kişi… 14 Temmuz 1789. Tarih baştan yazıldı…

Fransız İhtilali, Eşitlik ve Özgürlük” ilkelerinin yayılması noktasında derin anlamlarla yüklüdür. KKTC tarihinde binlerce eylem, miting hatta sivil itaatsizlik olayları yaşandı.

Ancak günümüzde Kıbrıs Türk toplumunun eylem biçiminin değiştiğini görüyoruz. Yani eskiden sokakta aranan hak, bugün sosyal medya üzerinden aranıyor.

Sosyal medya örgütlenme yerinden ziyade eylemin yapıldığı yer olarak kalıyor.

En yakın örnek olarak Mama Skandalı’nı ele alacak olursak polis raporuna göre alkollü mamadan zehirlenen 20 günlük bir çocuk hayatını kaybetti.

O gün sosyal medyada belki de binlerce gönderi paylaşıldı ancak 12 ayrı sendika, STK, siyasi parti imza koymasına rağmen 7 Kasım 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan sayısı 20 kişiyi geçemedi.

Gündüz: Sokak eylemleri henüz bitmedi. Ama bitecek…

Sosyolog Hakan Gündüz, ülkemizde sokak eylemlerindeki katılımın düşüklüğünü “Sokak eylemleri henüz bitmedi. Ama bitecek…” diyerek özetliyor.

Gündüz, sosyal medyadaki örgütlenmenin sokağa yansımadığından yakınarak, halkın sendikalara artık güven duymadığını bunun temek nedeninin ise “Etkisizlik” olduğunu söylüyor.

Annan Planı sürecindeki eylemlerin önemine dikkat çeken Gündüz, “Eylemi yaptığınızda sonuç almazsanız yaşanan toplumsal hayal kırıklığı bir sonraki enerjinin birikmesine engel olur” dedi.

Sorakın: Zümresel sorunlardan çok toplumsal sorunlara odaklanmalıyız…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası eski başkanlarından Erdoğan Sorakın, geçmişte verilen mücadeleler sonucu bugün sendikaların eylem yapma nedenlerinin birçoğunun ortadan kalktığına dikkat çekiyor.

Bugün dünyada da olduğu gibi ülkemizde bireyselliğin ön plana çıktığından yakınan Sorakın “2002 yılında sendikalar, STK’lar, örgütler, partiler, dernekler ortak hareket edebiliyordu. Toplumsal konular için birlikte hareket etme yeteneğini kaybettik...” dedi.

Zümre sorunlarının bir tarafa bırakılarak toplumsal sorunlara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan Sorakın “Eğer toplum sorunları çözülürse zümre sorunlarında çözüleceğini bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Soyer: Annan Planı sürecinde ev ev gezip planı anlattık…

Dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de toplumsal hareketlerin ve eylemlerin şekillenmesinde en önemli rolü 1968 kuşağı üstlenir. 68 kuşağının ülkemizdeki temsilcilerinden Eski başbakan, sendikacı Ferdi Sabit Soyer, Türkiye’de öğrenci oldukları dönemde eylemlerin nasıl yapıldığını yerinde öğrendiklerini anlattı.

Sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin sosyal medyayı kullanması gerektiğini ancak üyeleri ile yüz yüze ilişkiyi koparmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunan Soyer, ülkede sendikaların ortak bir mücadele verememesinden yakındı.

Sendikaların bugün üye ile yüz yüze diyalogdan eksik olduğunu vurgulayan Soyer, “Annan Planı sürecinde biz köy köy, mahalle mahalle gezdik. Planı herkese en ince detayına kadar anlattık. Bu toplumun Annan Planı özelinde ciddi bilgi sahibi olmasına neden oldu. Ayrıca plana karşı dezenformasyonun da önüne geçti” dedi.

Soyer, yüz yüze diyaloğu bugün tüm sendikalara, sivil toplum örgütü yöneticilerine ve siyasi parti temsilcilerine gündemlerinin başköşesinde tutmaları yönünde tavsiyede bulundu.

KKTC kuruldu, ilk toplumsal eylem 21 Kasım'da...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu gün Halkın Sesi gazetesi “Mahşeri Bir Kalabalık” kelimelerini kullanarak coşkuyla bir araya gelenleri manşetine taşıdı. Kıbrıs Türkü neşeyle, coşkuyla kutladı Cumhuriyet’ini. Hiçbir sınır ayırmadı birisini yanındakinden.

18 Kasım 1983’te BM Güvenlik Konseyi, KKTC’nin bağımsızlık ilanını Uluslararası Hukuka aykırı olarak nitelendirmiş ve 541 sayılı kararıyla geçersiz kılmıştır.

BMGK’nın söz konusu kararının ardından 21 Kasım 1983 günü Kıbrıs Türkü kutlama heyecanını evde bırakıp sokaklara döküldü. Bu sefer 300’ü bulan çeşitli partinin, kurumun, kulübün ve STK’nın bir araya gelmesiyle örgütlenen halk köylerden şehirlere akın etti. Kıbrıs Türkü, cumhuriyet ilanının hemen ardından ilk örgütlü eylemini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş dönem ruhunu “Birliğimizi bir kez daha gösteriyoruz” sözleriyle özetledi ve 25 Kasım günü sokaklar cumhurbaşkanının çağrısıyla kükredi.

Türkiye hapşırdı KKTC nezle oldu…

1990’lı yıllar Türkiye ekonomisinin alt üst olduğu bir dönemdi. Elbette Türkiye’de yaşanan sıkıntı ilerde ülkemizde de yaşanacaktı. 1998 yılında, Türkiye'nin IMF ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde aldığı ekonomik tedbirler KKTC'yi olumsuz şekilde etkilemeye başlamıştı. 1998 yılının sonunda ülkede Derviş Eroğlu başkanlığında UBP’nin 24 milletvekili, TDP’nin ise 7 milletvekili ile Mustafa Akıncı’nın Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı’yla hükümet kuruldu.

1999 yılının başında çiçeği burnunda UBP-TKP hükümeti, yaşanan ekonomik dar boğazda devlete nefes aldırabilmek için iğneden ipliğe her şeye zam yapıyordu.

Söz konusu zamlar halkta huzursuzluğu tırmandırırken ülke genelinde sendikalar, sivil toplum örgütleri bir araya gelmeye başladı. Ortak eylemler, ortak yürüyüşler ve protestolar artarak devam etti.

Temmuz 1999’da bir araya gelen 17 sendika ve sivil toplum örgütü Demokrasi Platformu çatısı altında birleşme kararı aldılar.

Demokrasi Platformu, ilk eylemini zamları protesto etmek için yapıyor, 2 Ağustos 1999’da ülke genelinde 600 otobüs ve 300 taksi sefere çıkmayarak hükümete sesini duyurmaya çalışıyordu.

Demokrasi Platformu, Kıbrıslı Türkler’in sendikal anlamda 1990’lı yılların sonunda örgütlü mücadelesinin en önemli örneklerinden biridir. Çünkü ortak mücadeleye katkı koyma noktasında bir araya gelindiğinin en güzel gösteresidir.

Bankalar Krizi…

2000 yılının ilk günlerinde göstere göstere gelen kriz patlak verdi ve bankalar art arda batmaya başladı. 6 yerel bankanın peş peşe iflası sonrası 50 bin mağdur seslerini duyurmak istediler.

Krizin bir süreç içerisinde kademeli bir şekilde yaşanması mudilerde ciddi bir öfke yaratmış, mudiler Bankazedeler Eşgüdüm Komitesi’nde örgütlenmişti.

2000 yılının 24 Temmuz’unda, ülke tarihine “Kara Gün” olarak geçecek o eylemi kimse tahmin edememişti. Eylem karşısında polis dahi o çapta bir önlem alamamıştı. 3000 mudi önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem gerçekleştirdi ardından ise Cumhuriyet Meclisi’ne yürüdüler.

Çağrılarına cevap bulamayan öfkeli mudiler, meclisi adeta talan etti. Binlerce mudi, meclisi basmış, meclisin kürsünü işgal etmişti.

elli bin mağdurun hakkını üç bin kişinin savunması, onlarca tutuklamaya, onlarca da davaya sebep olmuştu.

“Yıkım Paketi”

Bankalar krizi sonrası Türkiye ve KKTC bürokratları önlemler kapsamında sosyo-ekonomik bir paket üzerinde çalıştılar. Bu paket KKTC halkının sendikal mücadeleler ile kazandığı hakları tehdit eder nitelikteydi. Buna karşın bir araya gelmek hususunda toplumun her kesimini kucaklayan 41 örgüt, süreci “Yıkım Paketi” ismiyle nitelendirip aynı çatı altında buluştu. Yine aynı dönemde, gazeteci Şener Levent’in casusluk suçlamalarıyla yargılanması bu hareketi perçinlemişti.

O dönemde “Bu Memleket Bizim” sloganı 41 örgütün hareket manifestosu haline gelmiştir.

Program;

-Kamudan bankacılığa, vergi sisteminden tarıma kadar her alanda yapısal reformuna gidilmesini öngören paketin detayları şöyleydi;

-KDV oranlarının ocak ayından itibaren artması,

-Kalkınma vergisi adı altında yeni bir vergi gelmesi,

-Kamuda istihdamların durması,

-Ek mesailere karşı izin verilmesi,

-Sosyal yardımların yeniden düzenlenmesi

- Telekomünikasyon dahil birçok kuruluşun özelleştirilmesi.

Ortak Vizyon:

2002 yılına geldiğinde Annan Planı süreci ülkede etkisini sürdürürken 86 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi “Ortak Vizyon” adı altında bir görüş ortaya koydu. Ortak Vizyon’un temel görüşü “Kıbrıs'ta Çözüm ve Avrupa Birliği üyeliğiydi.

Ortak Vizyon’un açıklandığı gün gazeteci Şener Levent ise Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a hakaret suçlamasıyla yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Annan Planı

Annan Planı sürecinde Kıbrıs Türk halkı yeniden sokaklardaydı. Annan Planı sürecini kapsayan 1999-2004 yıllarında onlarca kitlesel eylemler düzenledi.

Plana destek anlamında ilk kapsamlı miting 27 Kasım 2002 tarihinde İnönü Meydanı’nda Bu Memleket Bizim Platformu ve Ortak Vizyon Eylem Komitesi tarafından organize edildi.

27 Kasım tarihinin önemi: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Anan, planın ikinci kez revize edilmiş taslağını Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Rum Lider Glafkos Klerides'e sundu.

Aynı gün İnönü Meydanı dolup taşıyor Yenidüzen Gazetesi “Fazla Söz Gerek Yok” Kıbrıs Gazetesi ise “Kıbrıs Türkü kararını verdi: Çözüm ve AB” manşetlerini atıyordu.

Dönem kaynakları söz konusu mitinge 15 bin kişinin katıldığını yazdılar.

Mitingde "Çözüm hemen şimdi!" "AB’ye evet!" "Barış ve birleşme istiyoruz!" sloganları atıldı.

26 Aralık 2002’de Bu Memleket Bizim Platformu İnönü Meydanı’nda “Çözüm, AB ve Barış Mitingi” düzenliyordu. Dönem kaynakları söz konusu mitinge 15 bin kişinin katıldığını yazırken, Yenidüzen Gazetesi “Beş on kişiydiler” manşetini attı.

14 Ocak 2003’te yine İnönü Meydanı'nda yapılan miting, tarihin en büyük katılımlarından birini gördü.

Dönem kaynakları mitinge 80 bin kişinin katıldığını yazıdı.

“Çözüm ve AB için kararlılık” mitingi Bu Memleket Bizim Platformu ve Ortak Vizyon tarafından düzenlendi.

27 Şubat 2003 tarihinde BM Genel Sekreteri Kofi Annan adaya geldi ve 3. planı taraflara sundu. Annan, Denktaş, Klerides ve Papadopulos ile görüştü, “Şimdi sözü Türklere ve Rumlara bırakalım” dedi.

Annan, liderlere doğrudan referandum önerdi ve 28 Şubat’ta bir yanıt istedi. Denktaş kararı meclisin vereceğini söyledi.

İnönü meydanına o gün belki de Kıbrıs tarihinin en kanlı eylemi gerçekleşebilirdi.

Miting meydanında sabah saatlerinde yapılan aramada 2 ayrı bomba bulundu. Söz konusu bombaların kim tarafından konulduğu bugün halen bilinmiyor.

Dönem gazeteleri, 60-70 bin kişinin hep bir ağızdan “Çözüm ve AB” mesajı verdiğini yazdı.

Bu Memleket Bizim Platformu ve Ortak Vizyon aynı süreçte kitlesel eylemlerin yanı sıra meclisin önünde de eylemler düzenledi.

Denktaş’ın referandum kararını meclisin vereceğini söylemesi üzerine 4 Mart günü yine Orak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu, liderlerin 10 Mart Lahey randevusu öncesi meclisin önüne yürüdü. Eyleme katılan kalabalık, dikili taştan Girne Kapısı’na kadar uzanıyordu.

5 Mart 2003 tarihinde yine BMBP Ortak Vizyon 300 araçlı bir eylem yaptı.

6 Mart tarihinde TBMM, referandum kararını Cumhuriyet Meclisi’ne bıraktı. 3. Annan Planı’nın, Türk tarafının beklentilerini karşıladığı mesajı verilmişti.

7 Mart 2003’te BMBP ve Ortak Vizyon, meclis önüne “Referandum İçin Kararlılık Yürüyüşü ve Eylemi”ni düzenledi. Cumhuriyet Meclisi’nin referandum kararını vermesi beklenen o gün, gazetelere ilanlar verilmiş toplum meclisin önüne davet edilmişti.

Aynı gün, “Plana Evet” diyecekler meclis önündeyken, ”Plana Hayır” diyecekler ise Atatürk Meydanı’nda “Egemenlik ve Varoluş Mitingi” gerçekleştirdiler.

Egemenlik ve Varoluş Mitingi’ne Cumhurbaşkanı Denktaş, Başbakan Eroğlu, Ulaştırma Bakanı Salih Miroğlu, Kamu-Sen, Çiftçiler Birliği ve İlk-Sen destek verdi.

Aynı gün UBP-DP hükümeti meclisi açmamıştı. On binler sokaktaydı.,

14 Nisan 2004 günü, o dönem ülkenin en büyüğü olan Kıbrıs Gazetesi “Haydi Mitinge” manşeti atıyor, İnönü Meydanı hınca hınç doluyordu.

22 Nisan 2004 tarihi Annan Planı süreci içerisinde en dikkat çeken mitingiydi. Başkent Lefkoşa hem “Plana Evet” oyu verecekleri hem de “Plana Hayır” oyu verecekleri ağırladı.

İnönü Meydanı’nda “Plana Evet” diyenler, Lefkoşa Terminal bölgesinde ise “Plana Hayır” diyenler miting düzenledi.

Dönemin milletvekillerinden ve CTP-BG’de Annan Planı’na ilişkin iç işlerini ve organizasyonları yöneten Ferdi Sabit Soyer, 22 Nisan 2004 mitinginin KKTC tarihi açısından farklı bir noktasına dikkat çekiyor.

Soyer, o gece İnönü Meydanı’nda 80 bin kişinin “Evet” diye haykırdığını, kuş uçuşu 700 metre Terminal bölgesinde on binlerce kişinin “Hayır” diye haykırdığını söyledi.