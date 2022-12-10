Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları

Yaşına rağmen güçlü fiziğiyle dikkat çeken Cristiano Ronaldo'nun günlük yaşamının hemen hemen her anı planlı.

Özel diyet uygulayan Ronaldo her gün 6 proteinin yer aldığı özel bir diyet uyguluyor. Avokadot püresi ve tostu mutlaka menüsünde oluyor.

Yıldız futbolcu kahvaltıda peynir, salam, az yağlı yoğurt ve meyve çeşitleri tüketiyor.

Ronaldo'nun taze balığa ayrı bir düşkünlüğü var, tavuğu ise hem az yağlı hem de yüksek proteinli olduğu için seviyor.

Akşamları ise ızgara tavuk ve kırmızı et yiyor ve öğünlerinde şekerli yiyeceklerden uzak duruyor.

Tahıllı ve taze meyveli salata da her gün mutlaka yiyor.

Beslenme danışmanının eşlik ettiği Ronaldo, her gün 5 kere 90 dakikalık dinlenme uykusu yapmaya özen gösteriyor.

Ronaldo'ya evde yapılan Cryotherapy (Kriyoterapi) soğuk oda tedavisi de uygulanıyor. 50 bin sterlin değerinde olan bu uygulama İngilterede'ki evinde var.

Soğuk sıvı nitrojen kullanılarak yapılan tedavi Usain Bolt ve Haaland'a da uygulanmasıyla gündemde. Bu uygulama kan dolaşımını artırıyor.

Bu habere tepkiniz:



10/12/2022 19:36