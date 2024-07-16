HP: Turunçgil yeşillenme hastalığına sebep olan vektör böceğin popülasyonu artıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas ve Lefke İlçe Başkanı Murat Helvacı, turunçgil ağaçlarında yeşillenme hastalığına sebep olan vektör böceğinin popülasyonunun artığını iddia etti.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas ve Lefke İlçe Başkanı Murat Helvacı yaptıkları açıklamada, vektör böceğinin görüldüğü bahçelerin mutlaka hastalık açısından da test edilmesi ve üreticilerin mutlaka bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini kaydetti.

Mücadele için üreticilere büyük görev düştüğü belirtilen açıklamada, üreticilerin özellikle bahçelerdeki yeni sürgünleri ve taze yaprakları kontrol etmeleri önerildi.

Üreticilerin vektör böceğini bahçelerde görmeleri halinde ilçelerinde bulunan ilgili kurumlara haber vermelerinin önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Geçen yıl bu konu ortaya çıktığında atılması gereken adımlar geç atıldığı için narenciyede yaşanan ihracat sorununu ve sonrasında yaşananları tekrar yaşamamak için bu böceğin popülasyonunu kontrol altına almak gerekiyor.

Bunun yanında devlete düşen bir diğer görev de geçen yıl hastalık bulunmamasına rağmen bu yıl bu böceğin görüleceği bahçelerin hastalık açısından test edilip hastalığın var olup olmadığının takibinin yapılmasıdır.

Evet zaman alacak ve bu böcekle yaşamayı öğrenmemiz gereken bir süreç geçireceğiz, fakat panik yapmadan, doğru bilimsel adımlar ile bu sorun büyümeden kontrol altına alabiliriz.”