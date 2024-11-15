2 bebek daha taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada alkollü mama nedeniyle tedavi gören iki bebeğin daha taburcu edildiği açıklandı.

Tedavi gören 6 bebeğin tamamının sağlıklı bir şekilde taburcu olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören son 2 bebeğin de tedavileri tamamlanmış olup, Çocuk Hastalıkları ve Pediatri Servisi’nde anneleri ile adaptasyon süreçlerini tamamlamaları ardından bugün son yapılan kontroller neticesinde taburcu edilmiştir. Böylece 6 Bebeğin tamamı sağlıklı bir şekilde taburcu olmuştur .