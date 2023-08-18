2 farklı üreticinin sultani üzümünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

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18/08/2023

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2 farklı üreticinin sultani üzümünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

Tarım Dairesi’nin bu haftaki gıda denetimlerinde, ithal ürünlerin tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerde iki farklı üreticiye ait sultani üzümlerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanarak ürünlerin hasadı durduruldu.

Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, 11-17 Ağustos döneminde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 49 ithal ürün numunesinin tümü temiz çıktı, herhangi bir üründe, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

Yerli ürünlerde ise 15 numune analiz edildi ve 13’ü temiz çıkarken 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Yeşilyurt’tan Bülent Sakık’a ve Hüseyin Özyüksel’e ait sultani üzümlerin hasadı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

18/08/2023 16:57
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TAGS: Tarım Dairesi, Devlet Laboratuvarı, gıda denetim, haber, kıbrıs
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