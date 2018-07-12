20 hastayı zehirlediğini itiraf etti

Japonya'da iki hastayı öldürmek suçundan gözaltına alınan Ayumi Kuboki sorgusunda itiraflarda bulundu.



31 yaşındaki Kuboki, 20 kadar yaşlı hastayı zehirlediğini söyledi.



Kuboki'nin Yokohama kentinde bir hastanede ailelerine ölüm haberini vermemek için hastaları kendi vardiyasından başka bir zamanda ölecek şekilde zehirlediğini itiraf ettiği belirtildi.



Ölebileceklerini düşündüğü yaşlı hastaları hedef aldığını ifade eden Kuboki, bu hastaların damardan verilen serumlarına dezenfektan eklediğini ifade etti.



Polisin Ayumi Kuboki'nin evinde arama yaptığı kaydedildi.