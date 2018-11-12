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Çin'de karbon tesisinde patlama!

Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

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12/11/2018

Çin'de karbon tesisinde patlama!

Çin'in doğusundaki bir karbon ürünleri üretim tesisinin deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletine bağlı Cinan kentinin Pingyin ilçesinde bulunan tesisin deposunda patlama meydana geldi. 
Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. 
Nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
 

 

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TAGS: Çin’de, karbon, tesisinde, patlama, haber, kıbrıs
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