Özgür ve Miroğlu yarın anılacak
CTP’nin eski genel başkanlarından Özker Özgür ile UBP’nin eski genel sekreterlerinden Salih Miroğlu 12. ölüm yıldönümlerinde yarın anılacak.
21/11/2018
CTP’nin eski genel başkanlarından Özker Özgür ile UBP’nin eski genel sekreterlerinden Salih Miroğlu 12. ölüm yıldönümlerinde yarın anılacak.
Özker Özgür ve Salih Miroğlu’nu anma törenleri Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarları başında düzenlenecek.
İlk tören saat 09.30’da, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin eski genel başkanlarından, milletvekili, başbakan yardımcılarından ve Birleşik Kıbrıs Partisi kurucularından Özker Özgür ‘ün kabri başında yapılacak.
İkinci tören ise saat 10:00’daUlusal Birlik Partisi’nin eski genel sekreteri bakan ve milletvekillerinden Salih Miroğlu’nun mezarı başında gerçekleştirielecek.