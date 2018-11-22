KTÜKD 'şiddete karşı hayır' yürüyüşüne destek verecek

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), Pazar günü KAYAD (Kadından Yaşama Destek Derneği) tarafından gerçekleştirilecek “Şiddete karşı hayır” yürüyüşüne katılarak destek vereceğini bildirdi.



KTÜKD Derneği Başkanı Gülden Plümer Küçük, tüm halkı saat 10:30’da Kumsal Parkı’ndan başlayacak ve Cumhurbaşkanı eşi Meral Akıncı himayelerinde gerçekleştirilecek yürüyüşe destek vermeye davet etti.



Küçük, yazılı açıklamasında, ülkede son yıllarda artarak devam eden şiddet olaylarını kınadı ve şunları kaydetti:



“Aile içi veya çocuk ve kadınlara uygulanan şiddet, gerekse ülkenin içinden geçtiği ekonomik kriz ve yaşanan belirsizliklerden meydana gelen agresif hareketler, kontrolsüz giriş ve çıkışlar, öğrenci olarak adamıza gelen ve daha sonra başka bir yöne karışan kişiler adada yaşayan aileleri dehşete düşürmektedir. Beklentimiz, devletin ilgili sorumlularının gerekli önlemleri almaları, çocuklarımıza veya ihtiyaçlılara gerekli eğitimlerin verilmesi, korunması gereken insanlara bunun sağlanması, yol gösterilmesi ve en önemlisi denetimlerin yapılmasıdır”.





