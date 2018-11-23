ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan öldü

ABD'nin Alabama eyaletinde, alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, Alabama'nın Hoover kentinde Riverchase Galleria isimli alışveriş merkezinde ülkede alışveriş çılgınlığının yaşandığı ve Türkiye'de de "Efsane İndirim" olarak bilinen etkinlikler esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve saldırganın öldürüldüğü belirtildi.