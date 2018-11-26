NATO'dan Azak Denizi için 'itidal' çağrısı

Azak Denizi'nde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerlimle ilgili açıklamada bulunan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, şunları söyledi:

"Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukraynalı yetkililerle de irtibat içindeyiz. İtidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz."

"UKRAYNA LİMANLARINA ENGELSİZ ERİŞİM ÇAĞRISI"

NATO'nun Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve karasuları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir şekilde desteklediğini hatırlatan Sözcü Lungescu, "Rusya'ya, uluslararası hukuk uyarınca Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlaması çağrısını yapıyoruz" dedi.