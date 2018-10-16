2018’in İlk 6 Ayında 2 Bin 15 İş Yeri Denetlendi…

Sağlık Bakanlığı, 2018’in ilk 6 ayında 2 bin 15 işyerinin denetlendiğini, son kullanma tarihi geçmiş, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, etiketsiz, mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan mevzuata aykırı bulunan 35 bin 567 ürünün imha edildiği açıkladı.

Vatandaşların sağlıklı, güvenilir gıda ve içme suyu tüketmesi için sürekli denetim ve kontrol yaptığını belirten Sağlık Bakanlığı, üreticiden tüketiciye gıda zincirinde bulunan herkese “sorumluluğunuzu yerine getirin” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, “Dünya Gıda Günü” nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olarak kutlanan “16 Ekim Dünya Gıda Günü”nün bu yılki temasının “sıfır açlık” olarak belirlediğini kaydeden Sağlık Bakanlığı, açıklamasında hem FAO’nun verilerini paylaştı hem de Sağlık Bakanlığı’nın denetimlerle ilgili çalışmalarını aktardı.

FAO’nun verilerine göre, dünyada 805 milyon insan kronik yetersiz beslenme durumunda kalıyor. Her 9 insandan 1’i aç. Aç insanların yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor.

Yeni doğanların yüzde 45’i açlıktan ölüyor. Dünya genelinde üretilen gıdaların 3’te 1’i boşa üretiliyor ve kayıpla sonuçlanıyor. Güvenilir olmayan gıda yılda yaklaşık 2 milyon insanın ölümüyle bağlantılı.

“16 Ekim Dünya Gıda Günü” açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın denetimleriyle ilgili de bilgi verildi.

“HER AY 30 SU İŞLETMESİNDEN VE 39 SU İSTASYONUYLA SU KABİNİNDEN NUMUNE ALINIYOR, KONTROL YAPILIYOR”

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

“Bu denetim ve kontrollerde insan sağlığına ve yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan ürünlerin ithalatına, üretilmesine ve satılmasına izin vermemekteyiz. Bununla birlikte halkın sağlıklı su içebilmesi için ambalajlı su satışı yapan içme suyu işletmeleri kayıt altına alınmaya başlanmış, ayrıca 2018 yılı itibari ile tüm gıda işletmelerinin kayıt altına alınabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. Her ay rutin olarak 30 su işletmesinden ve 39 su istasyonu, su kabininden numune alınmakta ve gerekli kontroller yapılmaktadır.”

“İÇME/KULLANMA SUYU KONTROLÜ İÇİN 90 OKULDAN NUMUNE ALINDI… TARAMALAR DEVAM EDİYOR”

Denetimlerle ilgili şu bilgiler de verildi:

“2018-2019 eğitim-öğretim yılı içme/kullanma suyu kontrolü için 90 okuldan numune alınmıştır, taramalar devam etmektedir. 2018 yılı ilk altı ayında (toplu tüketim yerleri, fırın, pastane, okul mutfağı, otel, restoran, alkollü, alkolsüz içki üreten fabrika gibi) 2 bin 15 işyeri denetlenmiş, bu denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, etiketsiz, mikrobiyolojik açıdan ve kimyasal açıdan mevzuata aykırı bulunan 35bin 567 ürün imha edilmiştir.”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÇAĞRI VAR: “GIDA ZİNCİRİNDEKİ HERKES SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRSİN”

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı dünyada 2 milyon insanın gıda zehirlenmesinden öldüğü, dünyamızda herkese yetecek kadar gıda olmasına rağmen her gün 840 milyon insanın yatağa aç gittiği düşünüldüğünde, güvenli olmayan 35 bin 567 gıdanın imha edildiği göz önünde bulundurulduğunda gıda zincirinin tüm adımlarında üreticiden tüketiciye kadar herkesin bu zincirdeki sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz” denildi.

BU YILKİ TEMA ‘SIFIR AÇLIK’

Sağlık Bakanlığı açıklamasında FAO’nun ‘sıfır açlık’ temasıyla ilgili şunlar da kaydedildi.

“FAO ‘sıfır açlık’ temasını herkesin, her yerde, ihtiyaç duydukları güvenli, sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimini sağlamak için birlikte çalışmak olarak tanımlamaktadır. Daha iyi beslenmenin ve nihai hedef olarak herkesin gıdaya erişim hakkının sağlanmasının anahtarı, tarım ürünlerinin üretim, işlenme ve tüketiciye erişiminin sürdürülebilir bir şekilde yapıldığı, bünyesinde çevreyi, insanı ve kurumları barındıran akıllı yaklaşımlar, politikalar ve yatırımdan oluşan iyi gıda üretim sistemleri teşkil etmektedir.”

“YENİ DOĞANLARIN YÜZDE 45’İ İSE AÇLIKTAN ÖLMEKTEDİR”

Her insanın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilme hakkının olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“FAO’ya göre 805 milyon insan kronik yetersiz beslenme durumundadır. Bu da 9 insandan 1’inin aç olduğu anlamını taşımaktadır. Aç insanların yüzde 60’ını kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca yeni doğanların yüzde 45’i ise açlıktan ölmektedir.”

Geçtiğimiz yıl tüm dünyaya yetecek kadar gıda üretimi yapılmasına rağmen birçok farklı sebepten ötürü insanların açlıkla mücadele ettiğinin belirtildiği açıklamada, FAO’nun şu verileri de paylaşıldı:

“Dünya genelinde üretilen gıdaların 3’te 1’i boşa üretilmekte ve kayıpla sonuçlanmaktadır. Dünyanın artan nüfusunun yiyecek ihtiyacının karşılanabilmesi için 2050 yılına kadar yüzde 60 daha fazla üretime ihtiyaç olacaktır. İklim değişikliğinin etkilediği en önemli alanlardan birisi tarımsal üretimdir.”

“GÜVENİLİR OLMAYAN GIDA YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜ İLE BAĞLANTILI”

Gıda güvenliğine de değinilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında şunlar belirtildi:

“Gıda bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleridir. Gıda güvenilirliği sağlıklı gıda üretimini sağlamak amacı ile gıdaların üretim, işleme, saklama, taşıma ve dağıtım aşamalarında gerekli kurallara uyulması, önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Güvenilir gıda ise besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz olan bozulmamış gıda maddesi demektir. Gıdaların sağlıklı koşullarının sağlanamamasına yönelik yaşanan sorunlar sonucunda dünyada bu alana yönelik düzenlemeler yoğunlaşmıştır. Güvenilir olmayan gıda yılda yaklaşık 2 milyon insanın ölümü ile bağlantılıdır. Zararlı bakteriler, virüsler, parazitler, kimyasal maddeler içeren gıdalar iki yüzden fazla hastalığın sorumlusudur. Gıdanın üretimi, dağıtımı ve tüketimindeki değişim gıda güvenilirliği alanında yeni tehditler ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gıda arzının gittikçe küreselleşmesi, ulusal ve uluslararası alanda gıda güvenilirliği sistemlerinin güçlendirilmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda, gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımı, hazırlığı ve tüketimi aşamalarını kapsayan ve bu süreçlerin her birini etkileyen alanlar arasındaki etkileşimi sağlayan sürdürülebilir gıda sistemleri gıda güvenliğini sağlanması açısından çok önemli bir yere sahiptir.”