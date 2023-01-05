Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşmeleri devam ediyor.

Genel kurulun bugünkü gündeminde, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1 Milyar 830 Milyon 731 Bin 100 Türk Lirası olarak komiteden geçen Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi, 1 Milyar 47 Milyon 526 Bin 860 Türk Lirası olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı Bütçesi, 1 Milyar 388 Milyon 110 Bin Türk Lirası olarak önerilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi, 25 Milyon 89 Bin Türk Lirası olarak önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi ile 1 Milyar 315 Milyon 545 Bin 400 Türk Lirası olarak önerilen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesini görüşecek.

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05/01/2023 11:56