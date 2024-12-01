Galatasaray evinde Eyüpspor'a takıldı

Galatasaray ile Eyüpspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

ikas Eyüpspor, 13. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 45+5'te attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 47'de Sallai'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Eyüpspor, 71'de Prince Obeng Ampem'in ayağından bulduğu golle RAMS Park'ta skoru 2-2 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35'e yükseltti. ikas Eyüpspor da bu sonuçla haftayı 23 puanla kapattı.