Galatasaray evinde Eyüpspor'a takıldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
01/12/2024
Galatasaray ile Eyüpspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
ikas Eyüpspor, 13. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 45+5'te attığı golle skora denge getirdi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 47'de Sallai'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Eyüpspor, 71'de Prince Obeng Ampem'in ayağından bulduğu golle RAMS Park'ta skoru 2-2 yaptı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 tamamlandı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 35'e yükseltti. ikas Eyüpspor da bu sonuçla haftayı 23 puanla kapattı.01/12/2024 20:50