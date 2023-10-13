Sosyal Sigortalar Dairesi'nden önemli duyuru

Sosyal Sigortalar Dairesi, Sağlık Yardımlarını Kolaylaştırmak İçin Doktor ve Eczacılarla İşbirliği Yapıyor

Sosyal Sigortalar Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre son dönemde yaşanan "Reçete Soruşturması" sonucunda hastaların doktordan ve eczanelerden hizmet alımında sorun yaşamaması için Sosyal Sigortalar Dairesi, sözleşmeli doktor ve eczane sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi, henüz bir sözleşmesi olmayan tüm serbest çalışan doktorlar ve eczacıları (kamu doktorları hariç) hastaların tedavi ve ilaç erişimini kolaylaştırmak amacıyla işbirliği yapmaya davet ediyor.