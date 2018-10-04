225 Milyon Cihaza Acil Durum Mesajı Yollandı

ABD Federal Acil Durum Ajansı (FEMA), Ulusal Kablosuz Acil Durum Sistemi kapsamında Kaliforniya yerel saati ile saat 11.18’de test amaçlı olarak 225 milyon kablosuz iletişim özelliğine sahip cihaza acil durum mesajı gönderdi. Olası bir nükleer saldırı ya da benzeri vakada kullanılmak üzere oluşturulan sistemin test mesajında, “Başkanlık Alarmı. Ulusal Kablosuz Acil Durum Alarm Sistemi, BU BİR TEST. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok” ifadeleri yer aldı.



FEMA tarafından ulusal çapta gerçekleştirilen ilk test olan mesajı ülke çapındaki baz istasyonları 30 dakika boyunca yayınladı. Sistem ‘sessiz’ ya da ‘rahatsız etme’ moduna alınmış cihazları bile sesli ve görüntülü bir şekilde uyararak mesajını kullanıcına iletmeyi başardı.



Sistemin sadece nükleer saldırı ve benzeri ulusal acil durumda kullanılacağı ve yüksek derecede başkanlık alarmı olduğu bilgisini veren FEMA testin amacının gerçek bir acil durumda her şeyin hazır olduğundan emin olmak olduğunu açıkladı.



FEMA alarmın ülkede bulunan cep telefonlarının en az yüzde yetmiş beşine ulaşacağını ön görüyor.